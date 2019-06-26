مسؤولون في «صحة الوفاق» يبحثون احتياجات المرافق الصحية من أدوية الأورام

طرابلس - بوابة الوسط | الأربعاء 26 يونيو 2019, 12:40 مساء
وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق أحميد محمد بن عمر. (أرشيفية: الإنترنت)

بحث وزير الصحة في حكومة الوفاق الوطني، أحميد محمد بن عمر، مع مسؤولين في القطاع الصحي بطرابلس، اليوم الأربعاء، إعداد خطة تنسيقية لاحتياجات كافة المرافق الصحية في ليبيا من الأدوية الخاصة بالأورام.

وقال مصدر بـ«صحة الوفاق»، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن اجتماعًا عقد بمقر جهاز الإمداد الطبي بطرابلس نوقشت فيه أيضًا المشاكل والمختنقات التي تواجه آلية توزيع أدوية الأورام وصرفها، وقدمت خلاله مقترحات الحلول المناسبة.

ضم الاجتماع رئيس لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي الطاهر بالخير ومدير الإدارة الفنية بالجهاز الدكتورة ماجدة البكوش، ومدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة الدكتور خالد مهرج عيسى، ومدير إدارة الصيدلة بالمعهد القومي للأورام صبراتة الدكتور خليفة العماري، ومدير إدارة الصيدلة بمركز طرابلس الطبي الدكتور سهيل سويسي، ومدير إدارة الصيدلة بمركز طرابلس للأورام الدكتورة فوزية الفيتوري، ورئيس قسم الأدوية بإدارة الصيدلة بوزارة الصحة الدكتورة نوال رجب المسلاتي، ومدير إدارة الصيدلة المكلف بمستشفى طرابلس المركزي الدكتورة ماجدة المبروك.

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