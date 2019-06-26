حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء (26 يونيو 2019)

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 يونيو 2019, 11:00 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اعتدالًا في درجات الحرارة مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة تبقى مرتفعة نسبيًا على مناطق الدواخل والجنوب وتسجل انخفاضًا طفيفًا يوم الغد.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
السماء صافية مع احتمال ظهور شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، وتكون الرياح شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة ومعتدلة السرعة وتكون شمالية غربية على مصراتة وسرت، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين ( 30 - 34 ) مْ على المناطق الساحلية، وما بين ( 35 - 38 )مْ على الدواخل وتسجل انخفاضًا طفيفًا يوم الغد.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو – مراده:
السماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الأخضر والخليج، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة الى نشطة السرعة أحياناَ مثيرة للأتربة والغبار على بعض المناطق خاصة على إجدابيا ودرنة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين ( 27 – 33 ) مْ على المناطق الساحلية والخليج، وتتراوح ما بين (35-40) مْ على الدواخل.

الجفرة - سبها- غـات – غدامس – الحمادة:
السماء صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين ( 38 – 44 ) مْ وتسجل انخفاضًا طفيفًا يوم الغد.

الكفرة – السرير – تازربو:
السماء صافية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين  ( 38 – 43 ) مْ.

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