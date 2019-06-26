بيوت «الجديد» بسبها تغرق في الصرف الصحي

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأربعاء 26 يونيو 2019, 10:40 صباحا
مياه الصرف تتسبب في غلق المحلات والبيوت

أزمة حقيقية يعيشها أهالي «الجديد» في سبها، بسبب مياه الصرف الصحي التي تغرق شوارع المنطقة، حيث اجتاحت المحلات والبيوت.

«بوابة الوسط» التقطت صورًا لشوارع المنطقة، التي تظهر برك مياه الصرف الصحي بها، وقابلت الأهالي المتضررين هناك.

يقول أيوب الزروق، إن مياه الصرف دخلت إلى منزله، حتى لم يعد يستطيع فتح الباب الرئيسي، منوهًا بأن الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بالمنطقة الجنوبية لم تتخذ حلولًا جذرية لحل الأزمة.

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و«مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف، يزداد خطر انتشار الأوبئة»، حسب الزروق، الذي أشار إلى خوف الأهالي على الأطفال من إصابتهم بالأمراض، إضافة إلى أن الرائحة لا تحتمل، وتزداد معاناة السكان مع انقطاع التيار الكهربائي.

ويؤكد حديثه، محمد أبو كوز، الذي يخشى على أبنائه من الأمراض بسبب البعوض المنتشر حول برك الصرف الصحي، التي أصبحت تمثل إزعاجًا للأهالي، وجعلتهم يفكرون في ترك منازلهم.

يذكر أن مشكلة الصرف الصحي فى سبها مستمرة منذ شهور، رغم محاولات جهات حكومية وحتى منظمات دولية، التدخل لإنهائها.

مياه الصرف الصحي تغرق شوارع وبيوت منطقة الجديد في سبها، 25 يونيو 2019، (بوابة الوسط)
برك مياه الصرف الصحي في الشوارع
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