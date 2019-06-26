«داخلية الوفاق» تبحث مع الأمم المتحدة تفعيل اتفاق تطوير الشرطة والأمن

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 يونيو 2019, 09:50 صباحا
وكيل داخلية الوفاق خلال لقائه وفدًا من البعثة الأممية والبرنامج الإنمائي. (داخلية الوفاق)

بحث وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، العميد خالد مازن، مع مستشاري بعثة الأمم المتحدة ومدير البرنامج الإنمائي المشترك آخر المستجدات التي طرأت على تنفيذ بنود مشروع تطوير الشرطة والأمن، والذي يحوي العديد من المشاريع والبرامج التطورية المعنية بمكونات وزارة الداخلية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد أمس الثلاثاء بديوان وزارة الداخلية ترأسه وكيل وزارة الداخلية عميد خالد مازن، وبحضور أعضاء اللجنة الفنية للبرنامج المشترك لتطوير الشرطة والأمن.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، إن العميد مازن اطلع على سبل الدفع باستكمال باقي المراحل الخاصة بالمشروع من قبل أعضاء اللجنة الفنية وخبراء من الأمم المتحدة.

وكيل داخلية الوفاق خلال لقائه وفدًا من البعثة الأممية والبرنامج الإنمائي. (داخلية الوفاق)
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