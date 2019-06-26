برلماني إيطالي يدعو بلاده إلى الانسحاب من الاتفاقات الثنائية مع ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 يونيو 2019, 08:46 صباحا
عضو مجلس النواب من حزب اليسار الإيطالي المعارض، نيكولا فراتويانّي. (أرشيفية: الإنترنت)

دعا برلماني إيطالي بلاده إلى الانسحاب من الاتفاقات الثنائية مع ليبيا، مؤكدًا أن «الوضع في هذا البلد يتطلّب تحولاً».

وقال عضو مجلس النواب من حزب اليسار الإيطالي المعارض، نيكولا فراتويانّي، إن «الصراع الذي اندلع ولا يزال مستمرًا في ليبيا يخلّف وراءه كل يوم قتلى وجرحى، ويلحق الدمار بالبنية التحتية المدنية التي تجعل من ليبيا مكانًا غير آمن للسكان المقيمين على ترابها، وكذلك وبشكل خاص، بالنسبة للاجئين الذين يعيشون حالة تقييد لحريتهم في البلاد»، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية.

وأشار البرلماني الإيطالي إلى أن «مهمة دعم وتدريب ما يسمى بخفر السواحل الليبي مستمرة، لا من خلال التبرع بزوارق الدورية وحسب، بل وبتدريب عناصر الجيش الليبي أيضًا، الذي يُنظر إليه في الواقع على أنه مشاركة إيطالية في عمليات تتم تحت شعار الإعادة القسرية وغير الشرعية للمهاجرين، إلى بلدان لا تضمن سلامتهم فيها».

وأوضح أنه «في كل مرة يتهلل أحدهم في إيطاليا لأن ما يسمى بخفر السواحل الليبي قد تدخل لمنع تحطم سفينة ما، ويعلن أنه قادر على إنقاذ الناس من الموت، فإنه يحتفل بالإعادة القسرية الجماعية للمهاجرين، وبالتالي فهو فعل غير قانوني يخرق الاتفاقات الدولية».

وأكد عضو حزب اليسار الإيطالي أن «الوقت حان لنقطة تحول عميقة، من خلال التشكيك بشكل جذري وحاسم بالاتفاقات التي أبرمتها الحكومة الإيطالية السابقة». 

واختتم مؤكدًا أن «من الضروري أن تنسحب بلادنا اليوم من الاتفاقات الثنائية مع ليبيا، أمام حقيقة بسيطة، وهي أن من غير الممكن بأي حال، ضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية في ليبيا».

وفي وقت لاحق اليوم، أعلنت منظمة الصحة العالمية في ليبيا مقتل 739 شخصًا، وإصابة 4407 آخرين، منذ اندلاع الاشتباكات بالقرب من العاصمة طرابلس، في 4 أبريل الماضي.

وأكدت المنظمة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن عدد القتلى في طرابلس بلغ 739 قتيلاً، بينهم 41 مدنيًا و4407 جرحى، بينهم 137 مدنيًا، مشيرة إلى أنها تواصل شحن الأدوية للتأكد من أن الأطباء لديهم ما يحتاجون إليه لعلاج المصابين.

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