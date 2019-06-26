الصحة العالمية: مقتل 739 شخصًا وإصابة 4407 آخرين جراء حرب العاصمة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 يونيو 2019, 07:49 صباحا
قوات موالية لحكومة الوفاق في جنوب العاصمة الليبية في 1 يونيو (أ.ف.ب)

أعلنت منظمة الصحة العالمية في ليبيا مقتل 739 شخصًا، وإصابة 4407 آخرين، منذ اندلاع الاشتباكات بالقرب من العاصمة طرابلس، في 4 أبريل الماضي.

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وقالت المنظمة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن عدد القتلى في طرابلس بلغ 739 قتيلاً، بينهم 41 مدنياً و4407 جرحى، بينهم 137 مدنياً، مشيرة إلى أنها تواصل شحن الأدوية للتأكد من أن الأطباء لديهم ما يحتاجون إليه لعلاج المصابين.

وتشهد العاصمة طرابلس، مواجهات مسلحة منذ الرابع من أبريل الماضي، بين قوات الجيش التابعة للقيادة العامة، والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، ما أدى لسقوط مئات القتلى والجرحى وعشرات الآلاف من النازحين، بحسب منظمة الصحة العالمية، فضلًا عن الأضرار التي لحقت بالمؤسسات العامة.

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