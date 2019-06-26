قرقاش يدعو للعودة إلى العملية السياسية في ليبيا بوساطة الأمم المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 يونيو 2019, 01:26 صباحا
وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش. (الإنترنت - أرشيفية)

دعا وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إلى العودة للعملية السياسية في ليبيا بوساطة الأمم المتحدة، نافيًا في الوقت نفسه أن تكون الإمارات طلبت من المشير خليفة حفتر غزو طرابلس.

وقال قرقاش، في محاضرة حول السياسة الخارجية لبلاده بمقر الجمعية الإيطالية لمنظمة (SIOI) الدولية، في روما الثلاثاء، إن الإمارات لم تطلب أبدًا من الجنرال خليفة حفتر غزو طرابلس، واصفًا الأخبار التي تداولتها ذلك بـ«أخبار كاذبة»، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

ولم يُخف قرقاش أن «في أبو ظبي هناك قلق من سيطرة الميليشيات على العاصمة، التي تخرج في الوقت ذاته عن سيطرة حكومة رئيس الوزراء فائز السراج، المعترف بها دوليا».

وتابع الوزير الإماراتي أنه «فيما يتعلق بالأزمة الليبية، بينما ترتبط الأولوية بـالمهاجرين بالنسبة لإيطاليا، فبالنسبة للإمارات هي الكفاح ضد التطرف، وتجنب خطر أن يقع هذا البلد الشمال أفريقي فريسة للمتطرفين.

وقال قرقاش، إنه «كان هناك ارتباكًا في ليبيا بعد سقوط معمر القذافي»، قبل أن يختتم كلمته «لا نريد أن تظل المواقف مجمدة، بل يجب ألا تؤدي الثورات إلى تدمير المؤسسات، لأنه، وكما نرى في ليبيا، من الصعب للغاية إعادة بنائها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تحالف القوى الوطنية يطلق مبادرة لحل الأزمة
ليبيا
كاركاتير حليم - ليبيا والمراحل الانتقالية
كاريكاتير
شاب ليبي يوفر مأوى لقطط الشوارع «فاقدة البصر»
منوعات
تحطم مقاتلتين ألمانيتين اصطدمتا في الجو (فيديو)
دولى
بالصور: تحدي مصراتة بطل أفريقيا لـ«القدم المصغرة»
رياضة محلية
«فرونتكس» تسجل عملية اتجار بالبشر قرب لامبيدوزا وتوقيف المهربين قبالة الساحل ...
ليبيا
كشف تفاصيل أكبر جريمة سرقة إلكترونية بمصرف التجارة والتنمية
ليبيا
بعد هجوم سبتمبر.. مقر مؤسسة النفط يعود للعمل (فيديو)
ليبيا
«كارنيغي» يرصد أخطاء أميركا وحفتر في الاشتباكات.. والمفاوضات هي المخرج
ليبيا
«مالية الوفاق»: برنامج الإصلاح «مبتور» و 90% من دولارات الحوالات الشخصية تذهب ...
ليبيا
حرب العاصمة لم ترحم أصحاب «الكراسي المتحركة»
ليبيا
«عدم الثقة» والإقصاء يجهضان مبادرات حل الأزمة الليبية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ساعات العمل الطويلة تصيب بالسكتة الدماغية