قرقاش يدعو للعودة إلى العملية السياسية في ليبيا بوساطة الأمم المتحدة

وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش. (الإنترنت - أرشيفية)

دعا وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إلى العودة للعملية السياسية في ليبيا بوساطة الأمم المتحدة، نافيًا في الوقت نفسه أن تكون الإمارات طلبت من المشير خليفة حفتر غزو طرابلس.

وقال قرقاش، في محاضرة حول السياسة الخارجية لبلاده بمقر الجمعية الإيطالية لمنظمة (SIOI) الدولية، في روما الثلاثاء، إن الإمارات لم تطلب أبدًا من الجنرال خليفة حفتر غزو طرابلس، واصفًا الأخبار التي تداولتها ذلك بـ«أخبار كاذبة»، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

ولم يُخف قرقاش أن «في أبو ظبي هناك قلق من سيطرة الميليشيات على العاصمة، التي تخرج في الوقت ذاته عن سيطرة حكومة رئيس الوزراء فائز السراج، المعترف بها دوليا».

وتابع الوزير الإماراتي أنه «فيما يتعلق بالأزمة الليبية، بينما ترتبط الأولوية بـالمهاجرين بالنسبة لإيطاليا، فبالنسبة للإمارات هي الكفاح ضد التطرف، وتجنب خطر أن يقع هذا البلد الشمال أفريقي فريسة للمتطرفين.

وقال قرقاش، إنه «كان هناك ارتباكًا في ليبيا بعد سقوط معمر القذافي»، قبل أن يختتم كلمته «لا نريد أن تظل المواقف مجمدة، بل يجب ألا تؤدي الثورات إلى تدمير المؤسسات، لأنه، وكما نرى في ليبيا، من الصعب للغاية إعادة بنائها».