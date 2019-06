رئيسة منبر المرأة من أجل السلام تطالب بموقف حازم ضد الإفلات من العقاب في ليبيا

قدمت رئيسة منبر المرأة الليبية من أجل السلام (مؤسسة مجتمع مدني غير حكومية)، الزهراء لنقي، إحاطة حول الإفلات من العقاب في ليبيا بجلسة خاصة عقدها البرلمان الهولندي اليوم الثلاثاء، إحياءً للذكرى الخامسة لاغتيال المحامية والناشطة الحقوقية والسياسية سلوى بوقعيقيص.

وأكدت لنقي أن «ليبيا بحاجة إلى العدالة وليس مزيد من المبادرات السياسية الفضفاضة»، مشيرة إلى أن «الملاحقات القضائية والمحاسبة الدولية يمكن أن تؤدي إلى وضع حد للإفلات من العقاب السائد في ليبيا»، حسب ما نشرت صفحة منبر المرأة الليبية من أجل السلام عبر «فيسبوك».

وقالت الزهراء: «خمس سنوات بدون العدالة لسلوى، دون إجراء تحقيقات وملاحقات قضائية مناسبة لهذه الجريمة الرهيبة. في ذلك الوقت، قلنا إنه إذا تعرض النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان مثل سلوى للعدوان، فلن يشعر أحد بالأمان، وقد ثبت هذا بدقة مأساوية».

وأضافت أنه «تم استهداف النساء السياسيات والناشطات بشكل خاص لإسكاتهن، وتعرضت نساء بارزات للمضايقة والاعتداء والاغتيال، مثل فريحة البركاوي وانتصار الحريسي، وغيرهن».

وأشارت لنقي، إلى طلب هولندا في مجلس الأمن التحقيق في اغتيال سلوى، وأن يكون هذا التحقيق دوليا ومستقلا، مطالبة في الوقت نفسه المجتمع الدولي القيام بدوره «من خلال دعم ليبيا في الوفاء بالتزاماتها تجاه القرارين الإلزاميين 1970 و 2174 الصادرين عن مجلس الأمن».

وأكد أنه «يقع على عاتق ليبيا واجب القضاء على الإفلات من العقاب، واحترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان وحمايتها والوفاء بها، ولا يمكن أن يكون هناك أي طريق للأمام من دون إقامة السلام والعدل أولا».

وعلق عضو البرلمان الهولندي، مارتين فان هيلفيرت، على الجلسة في تغريدة قائلا: ‫«نحن البرلمانيين الهولنديون المجتمعين اليوم في ذكرى سلوى بوقيقيص، نقف متحدين ضد الإفلات من العقاب»‬.

We Dutch Parliamentarians gathered today in memory of Salwa Bugaighis. We stand united against impunity #JusticeForSalwa@swsjoerdsma @NevinOzutok @SvenKoopmansVVD @andrebosman @SadetKarabulut @JoelVoordewind @Martijncda pic.twitter.com/XenF8wyZfy

الزهراء لنقي تقدم إحاطتها في البرلمان الهولندي. (منبر المرأة الليبية من أجل السلام عبر فيسبوك)

صورة تذكارية بعد الجلسة الخاصة التي عقدت بالبرلمان الهولندي. (منبر المرأة الليبية من أجل السلام عبر فيسبوك)