مديرية أمن بنغازي تشكل لجنة للقبض على الجناة والمشتبه بهم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 يونيو 2019, 07:37 مساء
جانب من الاجتماع الأمني في مديرية أمن بنغازي. (صفحة المديرية عبر فيسبوك)

عقد مدير أمن بنغازي، العميد عادل عبدالعزيز، اجتماعًا أمنيًا موسعًا بحضور مُعاون مدير الإدارة العامة للدعم المركزي، وبحضور مُساعد الشؤون الأمنية بالمديرية، لمناقشة الوضع الأمني بالمدينة.

وذكرت المديرية، في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع استعرض الإجراءات الأمنية التي تشهدها المدينة ومستجداتها الأخيرة.

وناقش الاجتماع التنسيق بشأن وضع خطة أمنية مشتركة وتشكيل لجنة للقبض على الجناة والمشتبه فيهم للحد من مستوى الجريمة وللوصول إلى أعلى مستوى من الأمن.

وأضاف البيان أنه ستكون هناك حملات أمنية موسعة على الكورنيش وجميع المصائف وسوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقوانين، حفاظًا على أمن وراحة المواطن.

وقال مدير أمن بنغازي، إن استتباب الأمن بالمدينة يدل على فعالية المراكز والأقسام التي عملت على تأمين المدينة.

وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر المديرية، رئيس قسم البحث الجنائي ورئيس قسم المرور والتراخيص ورئيس قسم النجدة ورئيس قسم التحريات العامة ورئيس الخطة المرورية ورئيس قسم التموين ورئيس قسم مركبات الشرطة.

جانب من الاجتماع الأمني في مديرية أمن بنغازي. (صفحة المديرية عبر فيسبوك)
جانب من الاجتماع الأمني في مديرية أمن بنغازي. (صفحة المديرية عبر فيسبوك)
جانب من الاجتماع الأمني في مديرية أمن بنغازي. (صفحة المديرية عبر فيسبوك)
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