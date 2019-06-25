معيتيق يؤكد لوليامز دعمه الكامل للتدقيق المحاسبي في التعاملات المصرفية

لقاء معيتيق ووليامز بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس. (إدارة التواصل والإعلام)

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، مع نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للشؤون السياسية ستيفاني وليامز «على الدعم الكامل للشفافية في إجراءات التدقيق الحسابي الذي طالبت به حكومة الوفاق فيما يخص التعاملات المصرفية في الفترة السابقة» وفق ما نشرته إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام عبر صفحتها على «فيسبوك» أن لقاء معيتيق ووليامز الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس تطرق إلى مناقشة الأوضاع في المدينة «جراء الاعتداء عليها، والتأكيد على دور الأمم المتحدة والوكلات التابعة لها في حماية وسلامة المواطنين المفقودين في مناطق الاشتباك».

كما أكد معيتيق للمسؤولة الأممية «حرص حكومة الوفاق لتقديم كافة الخدمات لجميع مناطق ليبيا، وفند الإدعاءات التي تروج لعدم صرف مرتبات بعض المناطق، مؤكدا على صرفها دون استثناء، بالإضافة إلى تخصيص مبالغ لكل منها من الباب الثاني والثالث للميزانية» وفق إدارة التواصل والإعلام.

وقبل لقاء وليامز اجتمع نائب رئيس المجلس الرئاسي مع نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا منسق الشؤون الإنسانية ماريا ريبيرو وناقش معها «الوضع الإنساني في المناطق التي تعرضت للعدوان جنوب طرابلس، وجهود حكومة الوفاق في تعاملها مع موجة نزوح المواطنين جراء العدوان، وجهودها للتخفيف من معاناة المواطنين بالجنوب الليبي والإجراءات المتخذة في هذا الشأن».

لقاء معيتيق وريبيرو بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس. (إدارة التواصل والإعلام)