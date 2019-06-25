مستشفى الجلاء ببنغازي يستقبل شابا أصيب برصاص عشوائي في سبها

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الثلاثاء 25 يونيو 2019, 06:18 مساء
مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في مدينة بنغازي. (أرشيفية: بوابة الوسط)

استقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في مدينة بنغازي، شابًا أصيب برصاص عشوائي في مدينة سبها جنوب غرب ليبيا.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى، فاديا البرغثي لـ«بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، إن الشاب عبدالرحمن علي محمود (25 عامًا) أصيب بطلق ناري في الساق الأيمن، أمام عمارات العشرين.

وأوضحت البرغثي، أن حالة الشاب الصحية «مستقرة»، ويتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة بالمستشفى.

يشار إلى أن المدن الليبية تعاني من فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تحالف القوى الوطنية يطلق مبادرة لحل الأزمة
ليبيا
كاركاتير حليم - ليبيا والمراحل الانتقالية
كاريكاتير
شاب ليبي يوفر مأوى لقطط الشوارع «فاقدة البصر»
منوعات
تحطم مقاتلتين ألمانيتين اصطدمتا في الجو (فيديو)
دولى
بالصور: تحدي مصراتة بطل أفريقيا لـ«القدم المصغرة»
رياضة محلية
«فرونتكس» تسجل عملية اتجار بالبشر قرب لامبيدوزا وتوقيف المهربين قبالة الساحل ...
ليبيا
كشف تفاصيل أكبر جريمة سرقة إلكترونية بمصرف التجارة والتنمية
ليبيا
بعد هجوم سبتمبر.. مقر مؤسسة النفط يعود للعمل (فيديو)
ليبيا
«كارنيغي» يرصد أخطاء أميركا وحفتر في الاشتباكات.. والمفاوضات هي المخرج
ليبيا
«مالية الوفاق»: برنامج الإصلاح «مبتور» و 90% من دولارات الحوالات الشخصية تذهب ...
ليبيا
حرب العاصمة لم ترحم أصحاب «الكراسي المتحركة»
ليبيا
«عدم الثقة» والإقصاء يجهضان مبادرات حل الأزمة الليبية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ساعات العمل الطويلة تصيب بالسكتة الدماغية