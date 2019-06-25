الطاهر يناقش مع عمداء بلديات الغرب والجنوب وضع حلول لأزمة القمامة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 يونيو 2019, 05:39 مساء
اجتماع الطاهر مع عمداء بلديات من الغرب والجنوب. (وزارة الحكم المحلي)

ناقش المفوض بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوفاق الوطني، ميلاد الطاهر خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، مع عدد من عمداء بلديات المنطقة الغربية والجنوبية أزمة تكدس القمامة والنفايات الصلبة ووضع حلول جذرية لها.

وقالت وزارة الحكم المحلي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس شارك فيه عدد من عمداء بلديات الجنوب وطرابلس الكبرى والزاوية والقلعة ويفرن وبني وليد والزاوية الغرب والزاوية الجنوب.

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع جرى خلاله «مناقشة أزمة تكدس القمامة والنفايات الصلبة داخل البلديات ووضع الحلول الجذرية لهذه المشكلة ومعالجتها بشكل عاجل الأيام القليلة القادمة»

وحضر الاجتماع إلى جانب الطاهر كل من مدير إدارة شؤون المحافظات والبلديات بوزارة الحكم المحلي صلاح فطح، ومدير مكتب المفوض بالوزارة المهندس حسين عامر.

وقبل هذا الاجتماع التقى المفوض بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوفاق الوطني ميلاد الطاهر مع عمداء بلديات إدري الشاطي، وأوباري، والقرضة الشاطي، والبوانيس، وبراك الشاطي لبحث سبل التعاون بين الوزارة والبلديات في وضع الخطط والاستراتيجيات للمشاكل المحلية.

وقالت الوزارة إن هذا اللقاء تطرق لمناقشة الاحتياجات والمختنقات التي تعانيها بلديات الجنوب في شتى القطاعات الخدمية مثل البئية ومشاكل الصرف الصحي وشركات الخدمات العامة للنظافة والكهرباء ونقص السيولة والوقود وايجاد الحلول المناسبة لها.

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