السفراء الأوروبيون يطالبون السراج بمساندة عمل مفوضية اللاجئين في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 يونيو 2019, 05:26 مساء
لقاء السراج مع السفير الإيطالي لدى ليبيا. (حساب السفارة الإيطالية لدى ليبيا على تويتر)

طالب سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدون لدى ليبيا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج بمساندة وتسهيل عمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا.

وسلم الرسالة نيابة عن السفراء الأوروبيين السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو خلال لقائه مع السراج، الثلاثاء، بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، وفق ما نشرته السفارة الإيطالية في تغريدة عبر حسابه على «تويتر».

وبحسب مفوضية اللاجئين فإن ليبيا تستضيف أكثر من 43 ألف لاجئًا وطالب لجوء مسجلين لديها. حيث يسافر نحو 90% منهم إلى جانب المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط انطلاقًا من سواحلها، وتخطط لزيادة قدرتها في ليبيا.

وتقول المفوضية إن عملها في ليبيا يتركز في نقاط إنزال المهاجرين واللاجئين حيث لديها إمكانية الوصول إلى 12 نقطة إنزال في غرب ليبيا تعمل من خلالها على توفير المساعدة للاجئين والمهاجرين ومراقبة أوضاعهم لتحديد المحتاجين منهم للحماية الدولية مثل الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم والمسنين والحالات الطبية، والنساء المعرضات للخطر أو ضحايا الاتجار بالبشر.

وتعمل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في ليبيا على تحسين ظروف الاستقبال لتلبية الاحتياجات الأساسية العاجلة للاجئين والمهاجرين خاصة في المناطق المخصصة لهم وتعمل على إنهاء احتجازهم وتوفير بدائل للاحتجاز، والبحث عن حلول دائمة مثل إعادة التوطين ولم شمل الأسر والعودة الطوعية والإخلاء إلى بلدان ثالثة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تحالف القوى الوطنية يطلق مبادرة لحل الأزمة
ليبيا
كاركاتير حليم - ليبيا والمراحل الانتقالية
كاريكاتير
شاب ليبي يوفر مأوى لقطط الشوارع «فاقدة البصر»
منوعات
تحطم مقاتلتين ألمانيتين اصطدمتا في الجو (فيديو)
دولى
بالصور: تحدي مصراتة بطل أفريقيا لـ«القدم المصغرة»
رياضة محلية
«فرونتكس» تسجل عملية اتجار بالبشر قرب لامبيدوزا وتوقيف المهربين قبالة الساحل ...
ليبيا
كشف تفاصيل أكبر جريمة سرقة إلكترونية بمصرف التجارة والتنمية
ليبيا
بعد هجوم سبتمبر.. مقر مؤسسة النفط يعود للعمل (فيديو)
ليبيا
«كارنيغي» يرصد أخطاء أميركا وحفتر في الاشتباكات.. والمفاوضات هي المخرج
ليبيا
«مالية الوفاق»: برنامج الإصلاح «مبتور» و 90% من دولارات الحوالات الشخصية تذهب ...
ليبيا
حرب العاصمة لم ترحم أصحاب «الكراسي المتحركة»
ليبيا
«عدم الثقة» والإقصاء يجهضان مبادرات حل الأزمة الليبية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ساعات العمل الطويلة تصيب بالسكتة الدماغية