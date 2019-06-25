لجنة أزمة الكهرباء تناقش وضع الشبكة بمناطق اشتباكات جنوب العاصمة

محولات تعرضت للدمار إثر اشتباكات طرابلس. (صورة من شركة الكهرباء -أرشيفية)

عقدت لجنة الأزمة والطوارئ بالشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا للوقوف على وضع الشبكة في جنوب العاصمة والمناطق المجاورة.

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وقد تطرق الاجتماع إلى حصر الأضرار جراء الاشتباكات التي شهدتها المنطقة، وتسخير الإمكانات والاحتياجات الضرورية لمعالجة أعطال الشبكة الكهربائية أمام فرق الصيانة.

كما جرت مناقشة موضوع طرح الأحمال مع الإدارة العامة للتحكم والجهد المتوسط وتنظيم برمجة طرح الأحمال على المناطق ومعالجة كافة المشاكل التي تعاني منها المحطات جراء الاعتداءات المتكررة والتدخل في عملهم.

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ولا تزال المواجهات العنيفة التي تشهدها الضواحي الجنوبية لطرابلس تدور منذ الرابع من شهر أبريل، مخلفة مئات القتلى والجرحى، حسب بيانات منظمة الصحة العالمية.

كما تسببت في إلحاق أضرار وخسائر ضخمة بالشبكة العامة للكهرباء، وأدت إلى انقطاع التيار عن مناطق عديدة جنوب العاصمة.