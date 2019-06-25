ارتفاع الدولار والإسترليني بالسوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 يونيو 2019, 02:03 مساء

صعدت أسعار العملات الرئيسية الأكثر تداولا في السوق الموازية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء.

وارتفع سعر صرف الدولار بفارق قرشين اثنين مسجلا 4.46 دينار مقابل 4.44 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما صعد الجنيه الإسترليني بفارق قرشين اثنين بواقع 5.60 دينار مقابل 5.58 دينار، واليورو إلى 5.06 دينار مقارنة بـ5.05 دينار أمس في السوق الموازية.

واستقر سعر الليرة التركية عند مستوى 0.77 دينار الذي سجلته أمس، فيما ارتفع الدينار التونسي إلى 1.51 دينار مقابل  
1.50 دينار أمس بفارق قرش واحد.

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