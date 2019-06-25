المشري لسلامة: ندعم المبادرات المعتمدة على الاتفاق السياسي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 يونيو 2019, 01:53 مساء
رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري والمبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، 25 يونيو 2019، (المركز الإعلامي لمجلس الأعلى للدولة)

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إن المجلس يعمل على إنجاح المبادرات المعتمدة على الاتفاق السياسي، منوهًا بأنه لن يقبل التفاوض مع أي طرف يكرس للعدوان، ويفرض الرأي بالقوة.

وطالب المشري، خلال لقائه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، البعثة الأممية بـ«إيضاح حقيقة العدوان على العاصمة طرابلس»، وفق بيان نشرته صفحة المكتب الإعلامي للمجلس.

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ومن جانبه، أطلع المبعوث الأممي، المشري، على نتائج زيارته للمنطقة الشرقية، حيث التقى عددًا من الجهات الحكومية والأهلية والحزبية هناك.

يذكر أن تحالف القوى الوطنية، أطلق صباح اليوم مبادرة لحل الأزمة الليبيبة، ترتكز على إيقاف إطلاق النار، وإنشاء منطقة عازلة حول العاصمة، وعقد مؤتمرات بين كافة الأطراف لوضع خارطة طريق سياسية.

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وفي 16 يونيو الجاري، أطلق رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، فائز السراج، مبادرته حل الأزمة، تضمنت سبعة بنود، أهمها عقد ملتقى ليبي يمثل مكونات الشعب للتوصل إلى حل سلمي وديمقراطي للوضع في البلاد.

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