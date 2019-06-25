باشاغا يبحث مع وكيل «داخلية الوفاق» أزمة الكهرباء في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 يونيو 2019, 01:30 مساء
وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، مع وكيل الوزارة، العميد خالد مازن، 25 يونيو 2019، (داخلية الوفاق)

بحث وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، مع وكيل الوزارة، العميد خالد مازن، أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن العاصمة طرابلس، والتنسيق العادل لطرح الأحمال على كافة المناطق بالتساوي.

وتناول الطرفان، وفق بيان على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، عددًا من المواضيع الأمنية، بالإضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، كلف «باشاغا»، أمس الإثنين، متابعة طرح الأحمال فيما يخص التيار الكهربائي في العاصمة، ومعالجة ما يقع من خروقات أمنية بالتنسيق مع الشركة العامة للكهرباء.

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