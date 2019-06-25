وزير الخارجية التنزاني: ندعم الاستثمارات الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 يونيو 2019, 01:24 مساء
وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، محمد الطاهر سيالة، مع نظيره التنزاني برومستور كابودي على هامش اجتماع وزاري في بكين، 25 يونيو 2019، (خارجية الوفاق)

بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، محمد الطاهر سيالة، مع نظيره التنزاني برومستور كابودي تعزيز التعاون بين البلدين، حيث أكد الأخير أن بلاده تقدم الدعم للاستثمارات الليبية.

وتطرق الطرفان إلى عقد الدورة القادمة للجنة المشتركة بين البلدين، خلال لقائهما على هامش الاجتماع التنسيقي لمتابعة تنفيذ توصيات قمة «الصين - أفريقيا» في بكين، اليوم الثلاثاء، كما قبل الوزير التنزاني دعوة الطاهر لزيارة ليبيا خلال الفترة المقبلة.

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يذكر أن «سيالة» ألقى كلمة دول شمال أفريقيا في الاجتماع اليوم، وأكد حرص الإقليم على تعزيز التعاون مع بكين.

وفي 2 أبريل الماضي، زار وفد من حكومة الوفاق تنزانيا، حيث أعلن وزير خارجيتها دعم بلاده جهود «الوفاق» من أجل حل الأزمة الليبية.

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