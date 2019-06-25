الأرصاد: رياح قوية على ساحل درنة والرؤية جيدة من طرابلس إلى سرت

حذر المركز الوطني للأرصاد من رياح شمالية غربية قوية على ساحل درنة، تصل سرعتها إلى 25 عقدة، بينما لا تتجاوز سرعة الرياح على ساحلي مصراتة وسرت 15 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع الموج على الساحل الشرقي سيصل إلى 1.5 متر، وستصل درجة الحرارة عليه إلى 24 درجة مئوية.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

- الرياح شمالية بوجه عام يتغير اتجاهها على ساحل الخمس وشمالية غربية (شرش) على ساحل مصراتة وسرت، بسرعة تتراوح بين 5 - 15 عقدة.

- الموج مرتفع بما لا يتجاوز المتر، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 22-24 درجة مئوية، والموج هادئ إلى خفيف.

- الرؤيـة جيدة إلى متوسطة على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت؛ لاحتمالية ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر.