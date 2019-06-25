عضو بـ«بلدي أدري الشاطئ» يؤدي القسم في وزارة الحكم المحلي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 يونيو 2019, 11:04 صباحا
عضو المجلس البلدي أدري الشاطئ خلال أدائه القسم القانوني في مقر وزارة الحكم المحلي، 25 يونيو 2019، (الحكم المحلي)

أدى عضو المجلس البلدي أدري الشاطئ، حسن خليفة، اليوم الثلاثاء القسم القانونية أمام وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني الدكتور ميلاد الطاهر، وفق بيان على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي 19 يونيو الجاري، أدى العضوان في المجلس البلدي وادي عتبة، عبد الله المهدي وزهو الدرازي القسم داخل وزارة الحكم المحلي أيضًا.

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يذكر أن اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية أعلنت الثلاثاء الماضي إعادة فتح باب تسجيل الناخبين في 17 بلدية استعدادًا لإجراء انتخابات مجالسها، وهي: «مصراتة وصبراتة وصرمان والخمس ومسلاتة والجفرة والأصابعة والزاوية الجنوب والحرابة وككلة وكاباو وترهونة والكفرة وإجخرة وظاهر الجبل وغات، وجادو».

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