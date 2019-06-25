شركة الكهرباء تكشف سبب انقطاع الخدمة عن بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 يونيو 2019, 08:24 صباحا
مولد في محطة كهرباء، (الإنترنت: أرشيفية)

اعتدى مجهولون على العاملين في محطة كهرباء بني وليد، حيث انهالوا بالضرب عليهم، وأخرجوهم من المحطة، مما أدى إلى خلل فني، تسبب في قطع الخدمة عن المدينة، بحسب بيان الشركة العامة للكهرباء.

وأظهر بيان الشركة، المنشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الاعتداء وقع في ساعات الصباح الأولى من اليوم الثلاثاء، وقد دعت الشركة حكماء وأعيان المدينة بالتدخل لحماية العاملين.

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وحذرت الشركة من استمرار حالات الاعتداء على العاملين بها، الأمر الذي يشكل خطرًا على استقرار الشبكة الكهربائية.

ووقعت آخر حالات التعدي على عاملي الشركة في 17 يونيو الجاري، حين هاجم مواطن، أحد العاملين في محطة تحويل الكهرباء بسوق الجمعة في طرابلس؛ احتجاجًا على برنامج طرح الأحمال.

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