بحث آلية لتحديد أسعار العمالة الحرفية في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الثلاثاء 25 يونيو 2019, 01:30 صباحا
عميد بلدية سرت مختار المعداني. (أرشيفية: الإنترنت)

عقد عميد بلدية سرت مختار المعداني، اجتماعا موسعا بديوان البلدية، لبحث آلية لتحديد أسعار العمالة في مهن البناء والتشييد والحرف الأخرى.

حضر الاجتماع عضو المجلس البلدى سرت، رئيس لجنة البنية التحتية غيت عبدالله، ومدير إدارة المرافق المحلية والأشغال بالبلدية منصور دلة، ومدير مكتب العمل والتأهيل بسرت محمد الدروعي، ومراقب الاقتصاد بسرت عبد الجليل عيادة ومدير مكتب خدمات الشركة العامة للمياه والصرف الصحي سعيد الغرشة، ومدير مكتب الإعلام بالبلدية ومندوبين عن جهاز الحرس البلدي سرت، ومندوب عن الجهاز الأمني.

وقال مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت لـ«بوابة الوسط»، إن الاجتماع تدارس وضع آلية من شأنها تحديد أسعار العمالة في مهن البناء والتشييد والحرف الأخرى المتعلقة بمصانع الطوب الأسمنتي والبلاط الأرضي وغيرها من المصانع ذات العلاقة بالبناء والتشييد بالبلدية، وإعادة تنظيم سوق العمل بسرت.

وخلص الاجتماع بتكليف مراقب اقتصاد سرت ومدير مكتب العمل والتأهيل بإعداد تصور حول التسعيرة بشكل عام للعمالة فى مختلف المهن.

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