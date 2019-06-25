وكيل «التعليم» يبحث متابعة توزيع مخصصات الباب الثالث على الجهات التابعة

وكيل وزارة التعليم المهندس عادل جمعة، مع مديري المصالح والمراكز والهيئات التابعة للوزارة، 24 يونيو 2019 (وزارة التعليم)

اجتمع وكيل وزارة التعليم المهندس عادل جمعة، صباح الاثنين، بمديري المصالح والمراكز والهيئات التابعة للوزارة وبمشاركة مديري إدارة التخطيط والدراسات العليا، إذ ناقش الاجتماع سبل متابعة سير العمل بالجهات التابعة للوزارة وكذلك متابعة توزيع مخصصات الباب الثالث علي تلك الجهات.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الاجتماع تطرق لمتابعة خطة دعم وتفعيل برامج الدراسات العليا بالداخل ودعم الجامعات وأكاديمية الدراسات العليا، وقدم مدير إدارة التخطيط والاستراتيجيات ورئيس لجنة توزيع مخصصات الباب الثالث الدكتور أيمن المحمودي، توضيحا للحاضرين حول آلية عمل اللجنة ونتائج أعمالها خلال الشهر الحالي، واتفق الحاضرون علي ضرورة المتابعة وسرعة الإنجاز والتعاون التام مع اللجنة المشكلة.

وأكد الوكيل أن الوزير يعمل من خلال الوزارات ذات العلاقة على دعم القطاع والجهات التابعة له من خلال توفير الإمكانيات المطلوبة التي تساعد علي إنجاح برامج الوزارة، وكذلك تفعيل برامج الدراسات العليا بالداخل ومعالجة كافة المشاكل المتراكمة لعدة سنوات‎.