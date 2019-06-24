مزارعو سرت يطالبون مجلسهم البلدي بتعويضات عن خسائر «الدلاع»

التقى عميد بلدية سرت مختار المعداني اليوم، بقاعة الاجتماعات ببلدية سرت عددا كبيرا من مزارعي البلدية، وأصحاب المزارع المنتجة بضواحي سرت.

وقال مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت، لـ«بوابة الوسط»، إن المزارعين طالبوا خلال اللقاء، عميد البلدية بالتدخل لدى الجهات المختصة لإنصافهم وللمطالبة بحقوقهم المشروعة، خاصة بعد تعرض إنتاجهم لمحصول فاكهة الدلاع الموسم الحالي لخسائر مالية كبيرة نتيجة ما أثير عبر صفحات التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية حول إصابة الدلاع بمواد مسرطنة خلال الأيام الماضية.

مزارعو سرت يطلبون «الإنصاف» بعد شائعة «الدلاع»

وكان عميد بلدية سرت قد تدخل بعد تصريح الدكتور المعنى، واجتمع بالجهات ذات العلاقة ونقل عينات إلى مركز الرقابة على الأغدية في مصراتة وتم اجراء تحاليل على عينات كبيرة من الدلاع، لتكشف النتيجة خلوها من المواد الكيماوية المسرطنة.

وتناول اللقاء مطالبة أصحاب المزارع الواقعة شرق سرت بضرورة تحسين خدمات الاتصالات والإنترنت والمياه وتوفير الأسمدة ومتطلبات الإنتاج للمزارع وتكوين نقابة للمزارعين بسرت.