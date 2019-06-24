الغرفة المشتركة في طبرق تشكل قوة كبيرة لإخلاء المقار الحكومية بالمدينة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الإثنين 24 يونيو 2019, 09:24 مساء
اجتماع الغرفة الأمنية المشتركة في طبرق. الاثنين 24 يونيو 2019. (بوابة الوسط)

قال الناطق باسم الغرفة الأمنية المشتركة في طبرق نقيب صفي الدين خطاب إن الغرفة شكلت «قوة كبيرة» لإخلاء المقار الحكومية المشغولة في المدينة، مشيرًا إلى أن آمر المنطقة العسكرية اللواء هاشم بورقعة دعا الأجهزة والجهات المختصة إلى «المجاهرة بالأمن ومعاقبة كل من يحاول زعزعة أمن المدينة».

وأوضح خطاب في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الاثنين، أن منسق الغرفة الأمنية المشتركة في طبرق عميد إبراهيم الطيف عقد اجتماعًا مع منتسبي الغرفة لبحث تفعيل قرار آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء هاشم بورقعة بشأن إخلاء كافة المقرات الحكومية المدنية والعسكرية في أسرع وقت ممكن.

وأكد خطاب أن الغرفة الأمنية المشتركة في طبرق تسعى إلى «إخلاء كافة المباني والمقار الحكومية المشغولة دون مشاكل» آملًا أن «يقدر المواطنون ذلك» مناشدًا في الوقت ذاته «من لديهم أوراق ملكية خاصة للأراضي التي يتواجد عليها هذه المباني بضرورة تقديم أوراقهم للجنة المختصة بالغرفة الأمنية المشتركة».

وأشار الناطق باسم الغرفة الأمنية المشتركة في طبرق إلى أن آمر منطقة طبرق العسكرية أصدر خلال الأيام الماضية «أمرًا يقضي بضرورة إخلاء المقرات الحكومية المدنية والعسكرية في أسرع وقت ممكن»، لافتاً إلى أن الغرفة «لن تتهاون في استرداد ممتلكات الدولة بعد أن وجهت إنذارًا لشاغليها بالخصوص».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تحطم مقاتلتين ألمانيتين اصطدمتا في الجو (فيديو)
دولى
بالصور: تحدي مصراتة بطل أفريقيا لـ«القدم المصغرة»
رياضة محلية
«فرونتكس» تسجل عملية اتجار بالبشر قرب لامبيدوزا وتوقيف المهربين قبالة الساحل ...
ليبيا
كشف تفاصيل أكبر جريمة سرقة إلكترونية بمصرف التجارة والتنمية
ليبيا
بعد هجوم سبتمبر.. مقر مؤسسة النفط يعود للعمل (فيديو)
ليبيا
«كارنيغي» يرصد أخطاء أميركا وحفتر في الاشتباكات.. والمفاوضات هي المخرج
ليبيا
«مالية الوفاق»: برنامج الإصلاح «مبتور» و 90% من دولارات الحوالات الشخصية تذهب ...
ليبيا
حرب العاصمة لم ترحم أصحاب «الكراسي المتحركة»
ليبيا
«عدم الثقة» والإقصاء يجهضان مبادرات حل الأزمة الليبية
ليبيا
«الوسط» تحاور الملاكم مالك الزناد من بريطانيا
رياضة محلية
الجبير: السعودية تسعى للجمع بين فائز السراج والمشير حفتر
ليبيا
وثائقي ليبي عن «الكرة النسائية» يزين قائمة «ذا غارديان» لأفضل أفلام 2019
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اعتماد «فياجرا نسائية» جديدة