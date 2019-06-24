حصاد اليوم من «بوابة الوسط» (24 يونيو 2019)

شهد اليوم الإثنين العديد من الأحداث على المستوى الليبي، والتي اتجهت في أغلبها للبحث عن حل لوقف الحرب جنوب طرابلس، من خلال عدة اجتماعات كان أبرزها لقاء المبعوث الأممي غسان سلامة مع رئيس مجلس النواب لبحث «التحديات القاسية» في ‫ليبيا، وغيرها من الاجتماعات والأحداث التي يتضمنها حصاد اليوم من «بوابة الوسط».

تحديات قاسية

بحث الممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ‫غسان سلامة، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، «التحديات القاسية» التي أصابت ‫ليبيا مؤخراً، (للمزيد انقر هنا)

كيف يمكن وقف الحرب؟

وجه المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية الألمانية السفير السابق لدى ليبيا، د. كريستيان بوك، سؤالا إلى القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، أمس الأحد، قائلاً: «كيف يمكننا وقف الحرب والعودة إلى العملية السياسية في ليبيا»، (للمزيد انقر هنا)

محاولات إنجاح مبادرة السراج

وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، بحث اليوم الإثنين، مع وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي آخر تطورات حرب العاصمة طرابلس، وذلك على هامش اجتماعات «5+5» بمدينة مرسيليا الفرنسية، (للمزيد انقر هنا)

احتياجات القاعدة البحرية في طرابلس

وعلى المستوى الميداني بحث رئيس الأركان العامة للجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق، الفريق ركن محمد علي، اليوم الإثنين، احتياجات القاعدة البحرية في طرابلس، ودعم حرس السواحل وأمن الموانئ لمكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية، (للمزيد انقر هنا)