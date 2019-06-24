اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني تعقد اجتماعها الأول بوزارة العدل في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 يونيو 2019, 08:31 مساء
الاجتماع الأول للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بديوان وزارة العدل في طرابلس. (وزارة العدل)

عقدت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، اليوم الاثنين، اجتماعها الأول بديوان وزارة العدل في العاصمة طرابلس برئاسة المفوض بالوزارة محمد لملوم بصفته رئيس اللجنة وبحضور مقرر اللجنة وأعضائها.

وقالت وزارة العدل عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللجنة تضم مندوبين عن وزارات الداخلية والدفاع والتعليم والصحة ومندوبًا عن إدارة الشؤون القانونية بديوان مجلس الوزراء إضافة إلى ثلاث شخصيات مستقلة وهم: خطاب الزوي وتغريد شنيب، ورجاء الحضيري.

وأشارت الوزارة إلى أن الاجتماع الأول للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني حضره مندوب عن بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا «بصفة مراقب».

وأوضحت أن الاجتماع تناول آلية عمل اللجنة والمهام الموكلة إليها ودورها في تعزيز قواعد القانون الدولي الإنساني واحترامه على الصعيد الوطني، وآليات إدماج قواعد القانون الدولي الإنساني في القوانين الوطنية، وإعداد نظام عمل داخلي للجنة بما يمكنها من القيام بالمهام الموكلة إليها.

يشار إلى أن مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني أصدر القرار رقم (4) لسنة 2019 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بناءً على مقترح قدمته وزارة العدل بالخصوص.

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