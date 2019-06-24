السراج يطالب باشاغا بالتنسيق مع شركة الكهرباء لمتابعة طرح الأحمال ومعالجة الخروقات الأمنية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 يونيو 2019, 06:25 مساء

طالب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج خلال اجتماعه اليوم الاثنين، مع المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا بضرورة متابعة طرح الأحمال فيما يخص التيار الكهربائي ومعالجة ما يقع من خروقات أمنية بالتنسيق مع الشركة العامة للكهرباء.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك» إن اجتماع السراج وباشاغا خُصص لبحث الوضع الأمني في العاصمة ومحيطها والمدن المجاورة، والإجراءات المتخذة لتسيير دوريات للحفاظ على الأمن بمختلف مناطق طرابلس.

وأضاف المكتب الإعلامي أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة الأوضاع في مدينة غات جنوب غرب ليبيا والتي جرى تسيير قوافل إغاثة إليها براً وجواً لتوفير المتطلبات الضرورية للمواطنين ومعالجة أوضاع المتضررين نتيجة للسيول والفيضانات التي اجتاحت المدينة خلال الأيام الماضية.

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