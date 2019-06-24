السراج يستعرض مع لجنة الطوارئ الخطوات المتخذة لمعالجة الأزمات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 يونيو 2019, 05:58 مساء
اجتماع السراج مع أعضاء لجنة الطوارئ. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رئيس لجنة الطوارئ، فائز السراج، صباح اليوم الاثنين، بالمفوض بوزارة التعليم نائب رئيس اللجنة عثمان عبدالجليل وعضو اللجنة رئيس الشركة القابضة للاتصالات فيصل قرقاب، بحضور المفوض بوزارة الحكم المحلي ميلاد الطاهر.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس تطرق إلى عدد من المواضيع المتعلقة بتحويل مخصصات لكل البلديات، وتكدس القمامة والإجراءات المتخذة لجمعها من الشوارع والأحياء السكنية بمدينة طرابلس. وملف الكهرباء والتدابير المتخذة للحد من زمن طرح الأحمال والتوزيع العادل للأحمال المطروحة.

وأضاف أن الاجتماع استعرض نتائج عمل اللجنة العليا للنازحين والخطوات المتخذة لمتابعة أوضاعهم وتوفير احتياجاتهم والانتهاء من عمليات صيانة مراكز الإيواء، واستحداث مراكز إيواء بشكل عاجل لاستيعاب أعداد النازحين من مناطق الاشتباكات، وما تم اتخاذه لمواجهة المتطلبات الطارئة بالتنسيق مع البلديات المعنية الواقعة في مناطق الاشتباكات.

وأشار المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى أن الاجتماع شهد كذلك «مراجعة ترتيبات التعامل مع ملف الجرحى وتوفير احتياجات المرافق الصحية».

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