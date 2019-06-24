«يونيسف» تتأهب للعمل في بنغازي.. ونازحو تاورغاء في مقدمة الأولويات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 يونيو 2019, 03:45 مساء
بعثة «يونيسف» خلال لقاء مع المجلس التيسيري لبلدية بنغازي. (بلدية بنغازي)

تستعد منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لافتتاح مكتب بعثتها في مدينة بنغازي خلال أيام، حيث من المقرر أن يتركز عملها على تقديم المساعدات للعائلات النازحة ودعم التعليم والطفولة.

واستقبل رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري، صباح اليوم بمقر ديوان البلدية، وفدًا من المنظمة برئاسة رئيس برامج الطوارئ «يونيسف نيويورك» مانويل فونتين، وفق المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي.

وأكد فونتين أهمية وجود برنامج لتقديم المساعدات للأسر النازحة قسرًا من تاورغاء والموجودين ببنغازي، فيما قال رئيس الهيئة العامة للإغاثة والمساعدات الإنسانية حسين الفلاح: «إن الهيئة تتابع أوضاع المهجَّرين وتقدم لهم كافة المساعدات الضرورية»، مشيرة إلى ضرورة «التنسيق بين الهيئة والمنظمة وتجنب الأجسام الموازية، التي غالبًا ما تعيق أعمال الهيئة».

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وأشار رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي إلى أن البلدية تتعاون مع كافة المنظمات من خلال لجنة التواصل، وتوثق كل الخدمات والمشاريع التى تقوم بها، مؤكدًا: «قضية أبناء تاورغاء هي قضيتنا وهم أهلنا»، لافتًا إلى أن تعطي المنظمة الأولوية لأي برنامج إنمائي تقوم به، فهم أحق بها من غيرهم.

حضر اللقاء أعضاء المجلس التسييري لبلدية بنغازي، ومدير أمن بنغازي العميد عادل عبد العزيز، ورئيس هيئة الإغاثة، ورئيس غرفة الطوارئ عضو لجنة التواصل بالبلدية.

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