سيالة وميلانيزي يبحثان سبل إنجاح مبادرة السراج

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 يونيو 2019, 12:06 مساء
سيالة وميلانيزي خلال اجتماع على هامش اجتماعات «5+5» بمدينة مرسيليا الفرنسية. (وزارة الخارجية)

بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، اليوم الإثنين، مع وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي آخر تطورات حرب العاصمة طرابلس، وذلك على هامش اجتماعات «5+5» بمدينة مرسيليا الفرنسية.

وذكرت الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن سيالة بحث مع الوزير الإيطالي مبادرة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والخطوات العملية لإنجاحها.

وفي منتصف هذا الشهر، أيدت إيطاليا مبادرة السراج لوقف الحرب في العاصمة التي تتلخص في الدعوة لعقد ملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية، ويجري من خلاله الاتفاق على القاعدة الدستورية المناسبة؛ لإجراء الانتخابات واعتماد القوانين الخاصة بها، ودعوة مجلس الأمن لاعتمادها، وتشكيل لجان مشتركة بإشراف أممي لدعم هذه العملية، وتفعيل الإدارة اللامركزية والمصالحة الوطنية.

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وحسب وزارة الخارجية، فقد أكد سيالة أن «حكومة الوفاق الوطني لن تتخلى عن أهدافها المعلنة في إنشاء دولة مدنية يختار فيها الليبيون مَن يحكمهم عبر صناديق الانتخابات بعيدًا عن أصوات فوهات المدافع».

ويترأس سيالة الوفد الليبي في اجتماعات مجموعة «5+5»، التي انطلقت الأحد بمدينة مرسيليا الفرنسية على مستوى وزراء الخارجية لدول ضفتي البحر الأبيض المتوسط. ويشارك ضمن الوفد الليبي عدد من أعضاء منظمات المجتمع المدني من مختلف مناطق ليبيا، إذ يقدمون رؤيتهم لمعالجة الأوضاع الحالية والمستقبلية في ليبيا.

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