رئيس أركان «الوفاق» يبحث احتياجات القاعدة البحرية في طرابلس

رئيس أركان حكومة الوفاق خلال اجتماع مع قادة القوات البحرية في في القاعدة البحرية طرابلس اليوم الإثنين. (المكتب الإعلامي لرئاسة الأركان)

بحث رئيس الأركان العامة للجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق، الفريق ركن محمد علي، اليوم الإثنين، احتياجات القاعدة البحرية في طرابلس، ودعم حرس السواحل وأمن الموانئ لمكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية.

وأشار المكتب الإعلامي برئاسة الأركان، في بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن رئيس الأركان ناقش مع قيادات القاعدة وأفرادها، الإشكالات والمعوقات التي تواجه عملهم.

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يذكر أن حرس السواحل، التابع للقوات البحرية، يضبط على نحو شبه يومي مهاجرين غير شرعيين، وكان آخرها يوم الأحد قبل الماضي، إذ أنقذت دورية 91 مهاجرًا غير شرعي، بينهم 3 نساء، وطفلان، كانوا على مركب مطاطي، على بعد 35 ميلًا شمال شرق القره بوللي.