تراجع الدولار وصعود الإسترليني واليورو في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 يونيو 2019, 11:40 صباحا

تراجع متوسط سعر الدولار الأميركي مقابل الدينار في السوق الرسمية، مسجلًا 1.3888 دينار اليوم الإثنين، مقابل 1.3896 دينار أمس الأحد.

في حين زاد سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 1.7726 دينار اليوم، مقابل 1.7699 دينار الخميس، وارتفع اليورو إلى 1.5815 دينار، مقابل 1.5798 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

كما استقر سعر صرف الين الياباني عند 1.29 دينار، بينما شهد اليوان الصيني تراجعًا إلى 0.2021 دينار، مقابل 0.2023 دينار أمس.

وبالنسبة لبعض العملات الخليجية، فقد انخفض سعر صرف الريال السعودي أمام الدينار خلال الفترة نفسها، ليسجل 0.3703 دينار، مقابل 0.3705 دينار أمس، وكذلك الدرهم الإماراتي إلى 0.3781 دينار، مقابل 0.3783 دينار أمس.

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