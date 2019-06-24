حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين (24 يونيو)

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 يونيو 2019, 11:13 صباحا
توقعات باستمرار ارتفاع درجة الحرارة اليوم 24 يونيو 2019، (المركز الوطني للأرصاد الجوية)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب مناطق البلاد، نتيجة تأثرها بمنخفض جوي صحراوي يتمركز وسط الجزائر، لتتراوح بين 38 و45 درجة مئوية، ثم تسجل انخفاضًا اعتبارًا من مساء الغد، ويستمر خلال الأيام المقبلة.

ونوهت النشرة الصادرة عن المركز اليوم الإثنين، بأن درجات الحرارة على مناطق الساحل الشرقي ستكون معتدلة نسبيًا، حيث تتراوح بين  30 و34 درجة مئوية.

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة
السماء صافية، والرياح جنوبية شرقية تتحول بعد ظهر اليوم على المناطق الساحلية إلى شمالية شرقية، سرعتها خفيفة إلى معتدلة، وتشمل الدواخل غدًا، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و45 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا مساء غدٍ.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مرادة
السماء صافية مع ظهور شبورة مائية أثناء الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الخليج، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها خفيفة إلى معتدلة، تنشط بعد ظهر اليوم على إجدابيا وجنوب الجبل الأخضر، مثيرة للغبار.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و34 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 38 و42 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا مساء الغد.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة
السماء صافية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 39 و44 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا بعد غدٍ الأربعاء على مناطق الجفرة وسبها وغدامس.

الكفرة – السرير – تازربو
السماء صافية، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و41 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا بعد غدٍ الأربعاء.

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