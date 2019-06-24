مجلس السلم والأمن الأفريقي يبحث التطورات في ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الإثنين 24 يونيو 2019, 08:38 صباحا
قمة الاتحاد الإفريقي العام 2016، (الإنترنت)

تحتضن مدينة الصخيرات المغربية، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، سيخصص لقضايا الأمن والتحديات التي تواجه المنطقة وعلى رأسها التطورات الأخيرة في ليبيا.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية إن المجلس سيعقد اجتماعه الـ12 ما بين 24 و26 يونيو الجاري بالصخيرات.

وأعلنت الوزارة، في بيان لها أمس الأحد، مشاركة 15 دولة عضوة في اجتماع المجلس، الذي سيناقش مواضيع مرتبطة أساسًا بعمله من أجل حفظ وتعزيز السلام بأفريقيا، وأساليب عمل هذه الهيئة الأفريقية ، فضلاً عن تحديات تدبير الأزمات وتسوية النزاعات بأفريقيا.

اقرأ أيضًا: الأزمة الليبية على طاولة (5 +5) دون مبادرة محددة

ويتعين على المجلس الأفريقي مناقشة الآثار الناجمة على استمرار النزاعات المسلحة على تنمية أفريقيا، خصوصًا وأن ليبيا والساحل بما في ذلك مالي وبوركينا فاسو ونيجيريا تعيش تحت تهديد الإرهاب.

واستبق مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، إسماعيل شرقي، اجتماع الصخيرات بإجراء محادثات مع مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز الخميس الماضي بالعاصمة النرويجية أوسلو على هامش المؤتمر السنوي للوساطة في النزاعات.

وأوضح شرقي أن اللقاء خصص لـ«تقييم مشترك للوضع المروع في ليبيا، والذي يتطلب بذل جهود منسقة أكثر من أي وقت مضى لمساعدة الشعب الليبي على تصميم حل دائم للأزمة».

ومع استمرار الحرب في العاصمة طرابلس لأسابيع، مخلفة مئات القتلى والجرحى والنازحين من ديارهم، انخفضت حظوظ الجهود الدولية والإقليمية لتسوية عاجلة للأزمة، فقبل أيام تراجع الاتحاد الأفريقي عن عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية كان مقررًا شهر يوليو المقبل في أديس أبابا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كشف تفاصيل أكبر جريمة سرقة إلكترونية بمصرف التجارة والتنمية
ليبيا
بعد هجوم سبتمبر.. مقر مؤسسة النفط يعود للعمل (فيديو)
ليبيا
«كارنيغي» يرصد أخطاء أميركا وحفتر في الاشتباكات.. والمفاوضات هي المخرج
ليبيا
«مالية الوفاق»: برنامج الإصلاح «مبتور» و 90% من دولارات الحوالات الشخصية تذهب ...
ليبيا
حرب العاصمة لم ترحم أصحاب «الكراسي المتحركة»
ليبيا
«عدم الثقة» والإقصاء يجهضان مبادرات حل الأزمة الليبية
ليبيا
«الوسط» تحاور الملاكم مالك الزناد من بريطانيا
رياضة محلية
الجبير: السعودية تسعى للجمع بين فائز السراج والمشير حفتر
ليبيا
وثائقي ليبي عن «الكرة النسائية» يزين قائمة «ذا غارديان» لأفضل أفلام 2019
ثقافة وفن
تعرف على النائب الجديد للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا
ليبيا
الحرب التجارية تضاعف متاعب الاقتصاد الليبي في 2019
ليبيا
البرلمان الأوروبي يدعو فرنسا وإيطاليا «للعمل سوياً» لإخراج ليبيا من الوضع الراهن
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اعتماد «فياجرا نسائية» جديدة