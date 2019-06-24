عودة حركة الملاحة الجوية لمطار معيتيقة الدولي بعد توقفها بسبب سقوط قذيفة

أعلن مطار معيتيقة الدولي، عودة حركة الملاحة الجوية بعد توقف حركة الطيران بشكل مؤقت جراء سقوط قذيفة عشوائية في محيطه.

وذكر المطار في منشور عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، أنه «جرى الاطمئنان على حالة المهبط وتنظيفه وإطفاء الحريق الذي تسبب فيه سقوط القديفة بعد تدخل رجال الحماية المدنية».

وأكد المطار أن طائرة الخطوط الجوية الليبية القادمة من تونس والتي سبق وغيرت مسارها لمطار مصراتة الدولي، وصلت مطار معيتيقة الدولي».

اقرأ أيضًا.. تحويل مسار طائرة قادمة من تونس بعد سقوط قذيفة بمطار معيتيقة

وفي وقت سابق، أعلن مطار معيتيقة الدولي، عن تحويل مسار طائرة الخطوط الجوية الليبية القادمة من مطار تونس قرطاج الدولي، نتيجة سقوط قذيفة تزامن مع وصول الطائرة إلى المطار.

وأوضح بيان للمطار معيتيقة الدولي، «مع قرب هبوط الطائرة اضطر برج الملاحة لتحويل وجهتها لمطار مصراتة الدولي».