أكثر من 4 آلاف طالب وطالبة يبدأون امتحانات الشهادة الإعدادية في طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 23 يونيو 2019, 09:29 مساء
مراقب التعليم في طبرق يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية. (الإنترنت)

بدأت اليوم الأحد، امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية بمختلف المدارس التابعة لمراقبة التعليم في بلدية طبرق شرق البلاد، والتي تقدم لأدائها أكثر من 4 آلاف طالب وطالبة.

وقال مراقب التعليم في طبرق، سالم جواد لـ«بوابة الوسط» إن اليوم الأول للامتحانات «سار بشكل جيد» ولم تسجل أي ملاحظات تذكر من قبل الطلبة، مؤكدا أن الامتحان كان في متناول كافة مستويات الطلبة.

وأضاف جواد أن مراقبة التعليم في طبرق وزعت الطلبة الممتحنين والبالغ عددهم 4125 طالبا وطالبة على المدارس الكبيرة، مشيرا إلى أن عدد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية التابعة للمراقبة هذا العام 25 لجنة.

وأكد مراقب التعليم في طبرق أنهم مستمرون في متابعة الامتحانات واستقبال أي شكاوى من الطلبة وأولياء الأمور للتعامل معها، مثنيا على دور رجال الأمن التابعين لمديرية أمن طبرق المكلفين بتأمين مقار اللجان داخل المدينة وخارجها.

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