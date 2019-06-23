سلامة يزور شركة تطوير للأبحاث في بنغازي

غسان سلامة، في مقر شركة تطوير للأبحاث في بنغازي, 23 يونيو 2019. (بعثة الأمم المتحدة)

زار الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، اليوم مقر شركة تطوير للأبحاث في بنغازي، للاطلاع على أهم مشروعات ونشاطات الشركة، لاسيما المتعلقة بدعم وتمكين رواد الأعمال الشباب الليبيين وتنفيذ أفكارهم.

وأوضح بيان لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن عددا من مسؤولي الشركة قدموا إحاطة لسلامة عن نشاطات ومشاريع الشركة وخاصة مشروع مركز تطوير لريادة الأعمال، الذي أطلقته «تطوير» بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا بتمويل من الاتحاد الأوروبي، ويهدف لتمكين رواد الأعمال الشباب الليبيين من خلال توفير التدريب والاستشارات والمساحات المكتبية والدعم المالي وغيرها.

وشدد سلامة أن ليبيا بلد غني، ليس فقط بالموارد الطبيعية إنما أيضاً بالقدرات البشرية، وشدد على أن «الموارد تحت الأرض لا تبني المستقبل، تبني فقط الحاضر، قدراتكم هي التي تبني مستقبلا واعدا».