اعتراض 81 مهاجرا جنوب لامبيدوزا والقبض على 7 مهربين قبالة الساحل الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 يونيو 2019, 09:12 مساء
لقطة مثبتة من فيديو عملية تهريب المهاجرين جنوب لامبيدوزا. (الإنترنت)

نشرت الوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية (فرونتكس)، اليوم الأحد، تسجيلا مصورا (فيديو) لعملية تهريب مهاجرين غير شرعيين قرب جزيرة لامبيدوزا جنوب إيطاليا.

ووفقا لموقع «TVM» فإن طائرة مراقبة تابعة لـ«فرونتكس» سجلت لقطات جوية لعملية «اتجار بالبشر» حيث جرى نقل 81 مهاجرا من سفينة صيد إلى قارب على بعد 60 ميلا جنوب لامبيدوزا.

وأظهرت اللقطات المسجلة انتقال المهاجرين من على متن سفينة الصيد إلى القارب الذي أبحر بعد ان استقله المهاجرون ناحية الشمال فيما شوهدت سفينة الصيد تتجه نحو ليبيا.

وأشار الموقع إلى أن ضباطا تابعين لـ«غوارديا دي فينانزا» الإيطالية على متن قارب دورية تمكنوا اعتراض المهربين الذين جرى توقيفهم في المياه الدولية على بعد 35 ميلا قبالة الساحل الليبي.

وأكد موقع «TVM» اعتقال أعضاء طاقم سفينة الصيد السبعة وهم ستة مصريين وتونسي واعتراض المهاجرين، الذين كان من بينهم ثلاث نساء وثلاثة أطفال ونقلوا إلى لامبيدوزا.

ووحدة «غوارديا دي فينانزا» هي وكالة إنفاذ القانون الإيطالية التي تتكون من قوة شرطة عسكرية تعمل تحت سلطة وزارتي الاقتصاد والمالية، وليس وزارة الدفاع.

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