السفير الإيطالي يبحث مع «مواصلات الوفاق» استكمال طريق «أمساعد - رأس أجدير»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 يونيو 2019, 08:49 مساء
جانب من لقاء السفير الإيطالي في ليبيا جوزيبي بوتشينو مع وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق ميلاد معتوق. (مواصلات الوفاق عبر فيسبوك)

التقى السفير الإيطالي في ليبيا جوزيبي بوتشينو، وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق ميلاد معتوق؛ لبحث المعوقات التي تواجه تنفيذ مشروع الطريق الجديد «أمساعد - رأس أجدير» بحضور رئيس وأعضاء اللجنة المشتركة الليبية الإيطالية المكلفة بمتابعة المشروع الذي يأتي ضمن اتفاقية الصداقة المبرمة بين ليبيا- إيطاليا، 

وحسب بيان لوزارة المواصلات نشر على صفحتها بموقع «فيسبوك»، الأحد، تركز الاجتماع حول «مناقشة كيفية حل المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروع من كافة جوانبه ومن الجانبين الايطالي والليبي وضرورة إيجاد الحلول اللازمة لتمكين الشركات المتعاقد معها على تنفيذ جزء أو أجزاء من المشروع للبدء في التنفيذ».

كما بحث الاجتماع «اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد على تنفيذ بقية القطاعات وما يتطلب ذلك من تصاميم وإجراءات طرح المشروع في عطاء».

اقرأ أيضًا.. السفير الإيطالي يطالب بخطة أمنية واضحة لضمان عمل الشركة المنفذة لـ«طريق البديل»

وأضاف البيان أن «المشروع يتم التعامل معه على قطاعات مختلفة وهي أربع قطاعات الجاهز منها للتنفيذ قطاع واحد فقط أما باقي القطاعات فتحتاج إلى معالجة كافة المسائل المتعلقة بإيصالها لمرحلة التعاقد مع شركات مختصة وبالتالي البدء في التنفيذ».

ولفت البيان إلى أن السفير الإيطالي تعهد بـ«القيام بما يلزم مع الحكومة الايطالية لتمكين الجانبين الايطالي والليبي من اللجنة من الالتقاء قريبا والمساعدة في تذليل الصعوبات التي تعترض عمل اللجنة وتنفيذ المشروع».

ومشروع الطريق السريع امساعد - رأس اجدير يبلغ طوله 1700 كلم، وهو أحد المشاريع التي شملتها اتفاقية الصداقة والتعاون المشترك المبرمة بين ليبيا وإيطاليا عام 2008، وتبلغ تكلفته الإجمالية 5 مليار دولار يتحملها الجانب الإيطالي وفق المادة (9) من اتفاقية الصداقة.

جانب من لقاء السفير الإيطالي في ليبيا جوزيبي بوتشينو مع وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق ميلاد معتوق. (مواصلات الوفاق عبر فيسبوك)
جانب من لقاء السفير الإيطالي في ليبيا جوزيبي بوتشينو مع وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق ميلاد معتوق. (مواصلات الوفاق عبر فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد هجوم سبتمبر.. مقر مؤسسة النفط يعود للعمل (فيديو)
ليبيا
«كارنيغي» يرصد أخطاء أميركا وحفتر في الاشتباكات.. والمفاوضات هي المخرج
ليبيا
«مالية الوفاق»: برنامج الإصلاح «مبتور» و 90% من دولارات الحوالات الشخصية تذهب ...
ليبيا
حرب العاصمة لم ترحم أصحاب «الكراسي المتحركة»
ليبيا
«عدم الثقة» والإقصاء يجهضان مبادرات حل الأزمة الليبية
ليبيا
«الوسط» تحاور الملاكم مالك الزناد من بريطانيا
رياضة محلية
الجبير: السعودية تسعى للجمع بين فائز السراج والمشير حفتر
ليبيا
وثائقي ليبي عن «الكرة النسائية» يزين قائمة «ذا غارديان» لأفضل أفلام 2019
ثقافة وفن
تعرف على النائب الجديد للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا
ليبيا
الحرب التجارية تضاعف متاعب الاقتصاد الليبي في 2019
ليبيا
البرلمان الأوروبي يدعو فرنسا وإيطاليا «للعمل سوياً» لإخراج ليبيا من الوضع الراهن
ليبيا
سلامة يودع نائبته ويرحب بخليفتها يعقوب الحلو
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وثائقي ليبي عن «الكرة النسائية» يزين قائمة «ذا غارديان» لأفضل أفلام 2019