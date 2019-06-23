السفير الإيطالي يبحث مع «مواصلات الوفاق» استكمال طريق «أمساعد - رأس أجدير»

جانب من لقاء السفير الإيطالي في ليبيا جوزيبي بوتشينو مع وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق ميلاد معتوق. (مواصلات الوفاق عبر فيسبوك)

التقى السفير الإيطالي في ليبيا جوزيبي بوتشينو، وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق ميلاد معتوق؛ لبحث المعوقات التي تواجه تنفيذ مشروع الطريق الجديد «أمساعد - رأس أجدير» بحضور رئيس وأعضاء اللجنة المشتركة الليبية الإيطالية المكلفة بمتابعة المشروع الذي يأتي ضمن اتفاقية الصداقة المبرمة بين ليبيا- إيطاليا،

وحسب بيان لوزارة المواصلات نشر على صفحتها بموقع «فيسبوك»، الأحد، تركز الاجتماع حول «مناقشة كيفية حل المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروع من كافة جوانبه ومن الجانبين الايطالي والليبي وضرورة إيجاد الحلول اللازمة لتمكين الشركات المتعاقد معها على تنفيذ جزء أو أجزاء من المشروع للبدء في التنفيذ».

كما بحث الاجتماع «اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد على تنفيذ بقية القطاعات وما يتطلب ذلك من تصاميم وإجراءات طرح المشروع في عطاء».

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وأضاف البيان أن «المشروع يتم التعامل معه على قطاعات مختلفة وهي أربع قطاعات الجاهز منها للتنفيذ قطاع واحد فقط أما باقي القطاعات فتحتاج إلى معالجة كافة المسائل المتعلقة بإيصالها لمرحلة التعاقد مع شركات مختصة وبالتالي البدء في التنفيذ».

ولفت البيان إلى أن السفير الإيطالي تعهد بـ«القيام بما يلزم مع الحكومة الايطالية لتمكين الجانبين الايطالي والليبي من اللجنة من الالتقاء قريبا والمساعدة في تذليل الصعوبات التي تعترض عمل اللجنة وتنفيذ المشروع».

ومشروع الطريق السريع امساعد - رأس اجدير يبلغ طوله 1700 كلم، وهو أحد المشاريع التي شملتها اتفاقية الصداقة والتعاون المشترك المبرمة بين ليبيا وإيطاليا عام 2008، وتبلغ تكلفته الإجمالية 5 مليار دولار يتحملها الجانب الإيطالي وفق المادة (9) من اتفاقية الصداقة.

جانب من لقاء السفير الإيطالي في ليبيا جوزيبي بوتشينو مع وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق ميلاد معتوق. (مواصلات الوفاق عبر فيسبوك)

جانب من لقاء السفير الإيطالي في ليبيا جوزيبي بوتشينو مع وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق ميلاد معتوق. (مواصلات الوفاق عبر فيسبوك)