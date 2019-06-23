شركة الكهرباء: إصابة محطة 30 المدفعية نتيجة اشتباكات طرابلس

آثار الدمار على محطة 30 المدفعية نتيجة اشتباكات طرابلس, 23 يونيو 2019 (شركة الكهرباء)

قالت الشركة العامة للكهرباء، إن محطة 30 المدفعية أصيبت بأضرار جسيمة نتيجة الاشتباكات في جنوب العاصمة طرابلس.

وأوضح بيان للشركة اليوم، أن المبنى الخاص بالمحطة أصيب مع محول التغذية الداخلي بالإضافة الى الكوابل المغذية للمحطة.

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ونشرت الشركة عددا من الصور تظهر الدمار الذي حل بالمحطة.

آثار الدمار على محطة 30 المدفعية نتيجة اشتباكات طرابلس, 23 يونيو 2019 (شركة الكهرباء)

آثار الدمار على محطة 30 المدفعية نتيجة اشتباكات طرابلس, 23 يونيو 2019 (شركة الكهرباء)