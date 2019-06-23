هزة كهربائية تدمر خطوط نقل الطاقة في غدامس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 يونيو 2019, 04:50 مساء
آثار تدمير خطوط نقل الطاقة في غدامس نتيجة هزة كهربائية, 23 يونيو 2019, (بلدي غدامس)

قال المجلس البلدي غدامس، إن شبكة الكهرباء بالبلدية تعرضت يوم الخميس الماضي، لهزة كهربائية أدت لتدمير كبير في خطوط نقل الطاقة المدفونة، لافتًا إلى أن التحقيق جارٍ لمعرفة أسباب هذه الكارثة.

وأوضح المجلس البلدي غدامس، في بيان اليوم، أن هذه الخطوط من الناحية العلمية والعملية، مستهلكة ويستوجب استبدالها، وإلا فستكون الشبكة عرضة لمثل هذه الهزات مرات عديدة.

ولفت البيان إلى أن عددًا من أعضاء المجلس البلدي، وقفوا على حجم الضرر الذي وقع في الشبكة والأعمال الجارية وتقدير حجم الضرر، على أن يتم التباحث مع مسؤولي الشركة لاتخاد الإجراءات اللازمة للحيلولة دون تكرار المشكلة، خاصة بعدما اتضح أن المشكلة فوق طاقة مكتب الكهرباء، الأمر الذي يتطلب تدخلًا أوسع من الشركة العامة للكهرباء.

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