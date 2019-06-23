الثني يتلقى ترشيحات بأسماء «تسييري الشويرف»

الثني خلال اجتماع مع وفد من بلدية الشويرف اليوم. (الحكومة الموقتة)

قدم وفد من بلدية الشويرف إلى رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني عددًا من الأسماء لتشكيل مجلس تسييري للبلدية، وأحالها الثني إلى وزير الحكم المحلي.

وبحث الثني، اليوم الأحد، أوضاع بلدية الشويرف خلال استقباله وفدًا من البلدية في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة، وفق المكتب الإعلامي للحكومة. وناقش احتياجات البلدية في كافة القطاعات، وتواصل مباشرة مع لجنة الأزمة بالمنطقة الغربية لتوفير كافة هذه الاحتياجات.

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ونقل المكتب الإعلامي عن الوفد «تأييده للسلطات الشرعية، متمثلة في مجلس النواب والأجسام المنبثقة عنه، وعلى رأسها الحكومة الموقتة والقوات المسلحة العربية الليبية».

يذكر أن أعضاء منتخبين للمجلس البلدي الشويرف أدوا اليمين القانونية أمام وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق د. ميلاد عبدالله الطاهر في التاسع من يونيو الماضي.