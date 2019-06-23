أزمة تطعيمات وأدوية سكري في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 23 يونيو 2019, 02:47 مساء
مستشفى ابن سينا التعليمى بسرت. (أرشيفية: الإنترنت)

تعاني بلدية سرت نقصًا حادًّا في التطعيمات الإجبارية للأطفال حديثي الولادة بالمرافق والوحدات الصحية بالمدينة وضواحيها، وفق مكتب الرعاية الصحية الأولية بقطاع الصحة في البلدية.

ويقول مدير المكتب، د. محمد عبدالرحمن إدريس، لـ«بوابة الوسط» إن البلدية تعاني أيضًا نقص أدوية السكر وحقن الأنسولين، مشيرًا إلى أن الصيدلية المركزية التي تقدم أدوية السكري لـ 5500 مريض لا تحتوي إلا على كمية قليلة من الأدوية حاليًا.

وناشد المنظمات الدولية للإغاثة ومنظمة الصحة العالمية توفير التطعيمات، وتحصين الأطفال حديثي الولادة، مبديًا تخوفه من انتشار الأوبئة والأمراض التي قد يتعرض لها الأطفال المواليد لعدم حصولهم على التطعيمات في وقتها.

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وحمل مسؤول الرعاية الصحية الأولية بسرت كلاً من وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض السارية وجهاز الإمداد الطبي مسؤولية عدم توافر التطعيمات، مشيرًا إلى أن آباء الأطفال وأمهاتهم يحضرون بأطفالهم إلى المكتب وبقية الوحدات الصحية للبحث عن التطعيمات لكنهم لا يجدونها.

يذكر أن آخر شحنة تطعيمات وصلت المدينة قبل نحو ستة أشهر، وقبل شهر أعلنت بلدية سرت حاجة مرافقها الصحية إلى تطعيمات الأطفال وأدوية السكر.

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