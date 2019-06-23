إيطاليا تمنع 42 مهاجرًا من دخول أراضيها وتحمّل هولندا مسؤوليتهم

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 يونيو 2019, 02:45 مساء
وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني (أرشيفية: الإنترنت)

اتهم وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، الأحد، هولندا والاتحاد الأوروبي بعدم الاكتراث بمصير 42 مهاجرًا عالقين في المياه الإقليمية الإيطالية منذ 11 شهرًا على متن سفينة إنقاذ هولندية.

وقال سالفيني زعيم حزب الرابطة (يمين متشدد) والرجل القوي في الحكومة الإيطالية في بيان أوردته «فرانس برس»: «كتبت شخصيًا لزميلي الهولندي: أنا مذهول لعدم اكتراثهم بسفينة تحمل علمهم...وتطوف في عرض البحر منذ 11 يومًا».

وأنقذت سفية «سي ووتش 3» الإنسانية في 12 يونيو 53 مهاجرًا من قارب مطاطي في بحر ليبيا. ورفض قبطان السفينة، التي تحمل علم هولندا لكن تستأجرها منظمة ألمانية غير حكومية، إعادة المهاجرين إلى ليبيا التي لا تعدّ مكانًا آمنًا وتوجه بهم نحو السواحل الإيطالية.

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وسمح لعشرة مهاجرين ممن كانوا على متن السفينة، بينهم امرأة حامل، بالنزول قبل ثمانية أيام في لامبيدوسا. وسمح لرجل مريض السبت أيضًا بالنزول في هذه الجزيرة الإيطالية.

لكن المهاجرين الـ42 المتبقين على السفينة لا يمكنهم الدخول إلى الأراضي الإيطالية حيث يواجهون خطر التوقيف.

وقال سالفيني الذي منع دخول سفن الإنقاذ الانسانية الى الموانئ الايطالية «نعتبر الحكومة الهولندية والاتحاد الأوروبي الغائب والبعيد كما دائمًا، مسؤولين عن كل ما يمكن أن يصيب الرجال والنساء الموجودين على متن سي ووتش 3».

وفي الوقت نفسه، أعلنت الحكومة المالطية الأحد أن بحريتها أنقذت 37 مهاجرًا كانوا يواجهون صعوبات في البحر المتوسط ومن المقرر نقلهم إلى الجزيرة خلال اليوم.

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