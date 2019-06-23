وزير المواصلات المفوض يبحث المشاريع المشتركة مع إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 يونيو 2019, 02:27 مساء
السفير الإيطالي ووزير المواصلات بحكومة الوفاق خلال لقاء اليوم. (السفارة الإيطالية)

التقى وزير المواصلات المفوض ميلاد معتوق، اليوم الأحد، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو في طرابلس.

ووفق الحساب الرسمي للسفارة الإيطالية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فقد ناقش معتوق وبوتشينو المشاريع المشتركة بين إيطاليا وليبيا.

ويجري السفير الإيطالي لقاءات مع مسؤولين في حكومة الوفاق لبحث تداعيات الحرب على العاصمة طرابلس وسبل تعزيز التعاون المشترك.

ففي منتصف هذا الشهر بحث وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق، محمد هيثم عيسى، مع بوتشينو سبل تسهيل فتح المجال الجوي لطائرات الإسعاف الليبية التي تقل الجرحى.

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