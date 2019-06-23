حفتر يطمئن على أوضاع طبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 يونيو 2019, 01:53 مساء
حفتر خلال استقباله عميد بلدية طبرق فرج الخطابية في بنغازي. (المكتب الإعلامي للقيادة العامة)

أعلن مكتب الإعلام بالقيادة العامة للجيش الوطني أن القائد العام المشير خليفة حفتر اطمأن على أوضاع بلدية طبرق.

جاء ذلك خلال استقباله عميد بلدية طبرق فرج الخطابية بمكتبه في مقر القيادة العامة في الرجمة، حسب الصفحة الرسمية لمكتب الإعلام التابع للقيادة العامة. 

«المركزية لانتخابات المجالس البلدية» تفتح باب التسجيل في انتخابات طبرق

وقررت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، الأربعاء الماضي، فتح باب تسجيل الناخبين في الانتخابات البلدية بطبرق.

وكان رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، أعلن استقالته الثلاثاء الماضي بسبب ما قال إنها «ظروفه الصحية»، لكنه عدل عن الاستقالة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد هجوم سبتمبر.. مقر مؤسسة النفط يعود للعمل (فيديو)
ليبيا
«كارنيغي» يرصد أخطاء أميركا وحفتر في الاشتباكات.. والمفاوضات هي المخرج
ليبيا
«مالية الوفاق»: برنامج الإصلاح «مبتور» و 90% من دولارات الحوالات الشخصية تذهب ...
ليبيا
حرب العاصمة لم ترحم أصحاب «الكراسي المتحركة»
ليبيا
«عدم الثقة» والإقصاء يجهضان مبادرات حل الأزمة الليبية
ليبيا
«الوسط» تحاور الملاكم مالك الزناد من بريطانيا
رياضة محلية
الجبير: السعودية تسعى للجمع بين فائز السراج والمشير حفتر
ليبيا
وثائقي ليبي عن «الكرة النسائية» يزين قائمة «ذا غارديان» لأفضل أفلام 2019
ثقافة وفن
تعرف على النائب الجديد للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا
ليبيا
الحرب التجارية تضاعف متاعب الاقتصاد الليبي في 2019
ليبيا
البرلمان الأوروبي يدعو فرنسا وإيطاليا «للعمل سوياً» لإخراج ليبيا من الوضع الراهن
ليبيا
سلامة يودع نائبته ويرحب بخليفتها يعقوب الحلو
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وثائقي ليبي عن «الكرة النسائية» يزين قائمة «ذا غارديان» لأفضل أفلام 2019