حفتر يطمئن على أوضاع طبرق

حفتر خلال استقباله عميد بلدية طبرق فرج الخطابية في بنغازي. (المكتب الإعلامي للقيادة العامة)

أعلن مكتب الإعلام بالقيادة العامة للجيش الوطني أن القائد العام المشير خليفة حفتر اطمأن على أوضاع بلدية طبرق.

جاء ذلك خلال استقباله عميد بلدية طبرق فرج الخطابية بمكتبه في مقر القيادة العامة في الرجمة، حسب الصفحة الرسمية لمكتب الإعلام التابع للقيادة العامة.

«المركزية لانتخابات المجالس البلدية» تفتح باب التسجيل في انتخابات طبرق

وقررت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، الأربعاء الماضي، فتح باب تسجيل الناخبين في الانتخابات البلدية بطبرق.

وكان رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، أعلن استقالته الثلاثاء الماضي بسبب ما قال إنها «ظروفه الصحية»، لكنه عدل عن الاستقالة.