صعود طفيف للعملات الدولية الأكثر تداولاً بالسوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 يونيو 2019, 01:17 مساء

سجلت العملات الدولية الأكثر تداولًا في السوق الموازية ارتفاًعا طفيفًا مقابل الدينار الليبي بفارق قرش واحد، اليوم الأحد.

وصعد سعر صرف الدولار الأميركي إلى 4.41 دينار مقابل 4.40 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فبسبوك».

وارتفع اليورو إلى 4.98 دينار مقارنة بـ4.97 دينار أمس، وهو الفارق نفسه الذي سجله الجنيه الإسترليني الذي صعد إلى 5.57 دينار مقابل 5.56 دينار أمس.

أما الليرة التركية فاستقرت عند المستوى الذي سجلته أمس بواقع 0.76 دينار، كما حافظ الدينار التونسي على مستوى 1.47 دينار.

 

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