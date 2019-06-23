مشايخ من المنطقة الشرقية يطالبون الأمم المتحدة بتوزيع عادل للثروات الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 يونيو 2019, 12:54 مساء
من اجتماع سلامة مع مشايخ من المنطقة الشرقية في بنغازي اليوم الأحد. (البعثة الأممية)

عبر المبعوث الأممي، غسان سلامة، عن عزم الأمم المتحدة بجميع وكالاتها على تعزيز وجودها في المنطقة الشرقية انطلاقًا من بنغازي، فيما طالب مجموعة من مشايخ المنطقة الشرقية، الأمم المتحدة بضرورة العمل على تحقيق توزيع عادل للثروات الليبية.

وبحث سلامة، خلال اجتماع اليوم الأحد، في مقر بعثة الأمم المتحدة في بنغازي مع المشايخ «أهمية جهود البعثة ووكالات الأمم المتحدة في تنمية المنطقة الشرقية»، حسب الحساب الرسمي للبعثة بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

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وتطرق الاجتماع إلى البحث في إيجاد مخارج للأزمة الليبية، والعبور نحو مرحلة الاستقرار والأمن والازدهار. وضم وفد المنطقة الشرقية قبائل المغاربة، والعواقير والمعدان والفواخير والزوية والتاجور والفرجاني والعبيدات وعمر المختار والمنفي.

وأجرى سلامة لقاءات، أمس السبت، مع القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي.

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