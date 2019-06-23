بالصور.. حضور ليبي في انتخابات الرئاسة الموريتانية

دعبوب (الثاني يمين) خلال مشاركته في الاشراف على انتخابات الرئاسة الموريتانية. (المفوضية)

شاركت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في وفد المنظمة العربية للإدارات الانتخابية، الذي واكب الانتخابات الرئاسية في موريتانيا.

وترأس رئيس قسم العمليات الخارجية بالمفوضية، د.عبدالغني دعبوب، الوفد في زيارته إلى نواكشوط، وفق الصفحة الرسمية للمفوضية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

والتقى دعبوب برئيس وأعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، وذلك لمتابعة التحضيرات، والاطلاع على سير عملية الانتخابات الرئاسية، التي جرت أمس السبت.

وتشير النتائج الأولية للانتخابات الموريتانية، إلى تقدم وزير الدفاع السابق محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي يحظى بدعم من الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز وأحزاب الأغلبية الحاكمة.

يشار إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، هي أحد الأعضاء المؤسسين للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية.

رئيس قسم العمليات الخارجية بمفوضية الانتخابات د.عبدالغني دعبوب (وسط) خلال مشاركته في الاشراف على انتخابات الرئاسة الموريتانية. (المفوضية)

دعبوب (وسط) خلال مشاركته في الاشراف على انتخابات الرئاسة الموريتانية. (المفوضية)